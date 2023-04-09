Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна

Угорщина посилює контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра сільського господарства Іштвана Надя, ці заходи необхідні для захисту інтересів європейських фермерів, які зазнають збитків внаслідок постачання на місцеві ринки української сільгосппродукції за демпінговими цінами.

"Крім того, українське сільське господарство, яке має повний безмитний статус, почало експортувати великі обсяги птиці, яєць і меду на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з традиційних ринків і знижує ціни реалізації фермерів нижче рівня виробництва", - зазначив міністр.

Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії та президент Болгарії у спільному листі попросили президента Європейської комісії негайно вжити заходів для вирішення нестійкої ситуації, спричиненої збільшенням імпорту зерна з України.

Нагадаємо, до нового сезону Україна призупиняє експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

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