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Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна

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Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна
Угорщина посилює контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра сільського господарства Іштвана Надя, ці  заходи необхідні для захисту інтересів європейських фермерів, які зазнають збитків внаслідок постачання на місцеві ринки української сільгосппродукції за демпінговими цінами.

"Крім того, українське сільське господарство, яке має повний безмитний статус, почало експортувати великі обсяги птиці, яєць і меду на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з традиційних ринків і знижує ціни реалізації фермерів нижче рівня виробництва", - зазначив міністр.

Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії та президент Болгарії у спільному листі попросили президента Європейської комісії негайно вжити заходів для вирішення нестійкої ситуації, спричиненої збільшенням імпорту зерна з України.

Нагадаємо, до нового сезону Україна призупиняє експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Авдеев 208cdb03
    Воюющая страна завалила Европу жратвой? Интересно.
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    мадярам не подобаються яйця по 17 грн. ?
  • Алекс Скела
    Модьор спинається навшпиньки, старанно надуває щічки - намагається виглядати таким поважним та значущим!
    У-у-у-у-у-у!
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