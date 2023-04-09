Сили оборони знищили спостережний пост ворога на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах Херсонщини, - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійськими підрозділами Силами оборони знищено спостережний пост противника на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Загальні підтверджені втрати ворога складають 12 рашистів, 7 одиниць озброєння та техніки, серед яких 2 самохідні артустановки, 2 станції радіоелектронної боротьби, безпілотний розвідник "Supercam" та 2 автівки", - йдеться в повідомленні.

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