Збитки від воєнних злочинів РФ проти довкілля Луганщини становлять понад 475 мільярдів гривень, - ОВА

На підставі отриманих Державною екологічною інспекцією у Луганській області даних, з початку бойових дій окупантами частково знищено лісовий фонд Луганщини на площі понад 26 тисяч гектарів. Загальний розмір шкоди від цього становить понад 180 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок пожеж зазнали пошкоджень території природно-заповідного фонду. А саме: Національний природний парк "Кремінські ліси", гідрологічний заказник місцевого значення "Кремінські каптажі" та частина Луганського природного заповідника "Трьохізбенський степ".

Через використання окупантами важкої зброї та заборонених Женевською конвенцією фосфорних боєприпасів, а також важких вогнеметних систем "Солнцепек" зазнали ушкоджень об’єкти інфраструктури, промисловості та життєзабезпечення, через що відбулося засмічення земельних ділянок залишками боєприпасів, устаткування та споруд, а також, через пожежі даних об’єктів, стався викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні інспекцією зафіксовано 45 вчинення військами РФ злочинів проти довкілля Луганської області за якими розраховано збитки на суму 475 112 573 537 гривень. Ураження зазнали будівлі та території об’єктів енергетики, торговельно-розважальних центрів, ринків, закладів освіти та об’єкти промисловості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни, що межують з Україною, також відчувають негативний вплив на довкілля через війну, - заступник генсека ООН Андерсен

"Через постійні обстріли найбільше страждає земельний фонд Луганщини, як приклад, через знищення окупантами електричної підстанції ПС 500 кВ "Кремінська" з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, заподіяна шкода внаслідок засмічення складає понад півтора мільярда гривень. А через руйнування будівель та устаткування ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" така шкода вже досягає вже понад 253 мільярди гривень", - зазначили в ОВА.