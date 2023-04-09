В Україні планують впровадити інститут помічника ветерана. Пілотний проєкт стартує вже у травні

Міністерство у справах ветеранів розпочинає впроваджувати в Україні інститут помічника ветерана. Вже у травні заплановано, що пілотний проєкт стартує у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Як зазначається, інститут помічника ветерана функціонуватиме за принципом "рівний – рівному". До обов’язків помічника входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів у межах переходу від військової служби до цивільного життя.

"Йдеться про консультування, організаційну роботу, представлення інтересів тощо.

Простою мовою – це спрямування та допомога в отриманні довідок, допомога в тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом наявних навичок, куди працевлаштуватись та багато інших послуг.

Тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветерана – повинні знаходити супровід і підтримку з боку такого помічника. Він відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді", – розповіла генеральна директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

Також повідомляється, що майбутніх помічників ветерана готуватимуть при центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. У партнерстві з Міносвіти будуть розроблені спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.

Крім того, Березіна назвала вимоги до кандидатів у помічники ветерана: це має бути громадянин України, який володіє українською мовою, проживає у тій територіальній громаді, де буде запроваджено пілотних проєкт, має освіту не нижче молодшого бакалавра. У пріоритеті – ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх сімей та родин полеглих Воїнів.

"Фінансування інституту помічника ветерана передбачено за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та за кошти партнерів з розвитку. На етапі експерименту заробітна плата помічника ветерана становитиме в середньому 16 тисяч гривень і на це є кошти, закладені в державному бюджеті, передбачені Міністерством у справах ветеранів України на 2023 рік", - додала Березіна.

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