На окупованих територіях бракує фахівців середньої ланки, місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами, - Центр національного спротиву

Попри ротації російських працівників різних сфер на тимчасово окуповані території України в окупантів залишаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Місцеве населення відмовляється співпрацювати з росіянами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на тимчасово окуповані території працівників з РФ.

Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ.

"Місцеві гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо мелітопольських колаборантів", - повідомили в Центрі.

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