На окупованих територіях бракує фахівців середньої ланки, місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами, - Центр національного спротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після невдалих спроб росіян залучити місцеве населення до співпраці, вони налагодили систему "відряджень" на тимчасово окуповані території працівників з РФ.
Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ.
"Місцеві гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема, таку практику почали застосовувати щодо мелітопольських колаборантів", - повідомили в Центрі.