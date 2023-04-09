Імпорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня

Імпорт зерна з України до Польщі буде тимчасово призупинено щонайменше до липня.

Про це повідомив в ефірі TVP Info заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра (сільського господарства, - ред.), у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня", - сказав він.

Ковальський вважає, що першим кроком у врегулювання ситуації має стати польсько-українська угода щодо зерна. Також він пропонує ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське зерно перевозитимуть через Польщу без розвантаження на її території

"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - сказав він.

Нагадаємо, Угорщина посилює контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення.