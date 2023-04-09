Новини • Агресія Росії проти України

Імпорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня

4 50557
Імпорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня
Імпорт зерна з України до Польщі буде тимчасово призупинено щонайменше до липня.

Про це повідомив в ефірі TVP Info заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра (сільського господарства, - ред.), у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня", - сказав він.

Ковальський вважає, що першим кроком у врегулювання ситуації має стати польсько-українська угода щодо зерна. Також він пропонує ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське зерно перевозитимуть через Польщу без розвантаження на її території

"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - сказав він.

Нагадаємо, Угорщина посилює контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • vigo
    Хаб це пункт обробки транзитних потоків.
    Наші ж ввозили зерно, в тому числі контрабасом, для транзиту, а продавали в Польщі за демпінговими цінами.
    Із-за цього поляки не могли збути своє зерно!
    Протягом останніх півроку польські виробники регулярно перекривали дороги та влаштовували демонстрації, щоб це зупинити.
    От, нарешті.
  • vigo
    До чого тут це?
    Наші ввозили контрабасом зерно в Польщу для транзиту, а продавали там же за безцінь.
    Натомість, польські фермери не могли продати своє зерно.
    То що, ім треба було дивитись на цей «братський» бардак, мовчати і банкрутувати?!
    При чому, у нас на цьому заробляли митники і обмежене та наближене до влади коло експортерів. Не держава і не бюджет
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Бо деякі в Україні гадають що вони дуже розумні "хитро зроблені".... от й результат.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини