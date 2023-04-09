Імпорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня
Про це повідомив в ефірі TVP Info заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра (сільського господарства, - ред.), у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня", - сказав він.
Ковальський вважає, що першим кроком у врегулювання ситуації має стати польсько-українська угода щодо зерна. Також він пропонує ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.
"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - сказав він.
Нагадаємо, Угорщина посилює контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення.