У Мелітополі окупанти змінюють місцевих зрадників на приїжджих із РФ через постійні вибухи, - Федоров
Про це у своєму Telegram-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні можна підводити підсумки двох тижнів - двох тижнів інтенсифікації вибухів у Мелітополі. За два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено більш ніж 15 військових угруповань ворога, з них сім було безпосередньо на території міста Мелітополь", - розповів він.
Міський голова зазначив, що найчастіше вибухи лунали на аеродромі Мелітополя, куди протягом декількох днів окупанти звозили військове обладнання, боєприпаси.
"Така ж сама ситуація відбувалась і на території мелітопольського депо, де ворог спочатку розмістив свою базу з ремонту військової техніки, потім базу зі сховища палива, як для військової техніки, так і для залізничного транспорту і все це кілька разів за два тижні вибухало", - додав мер Мелітополя.
"Колабаранти в паніці, вони бояться", - додав Федоров.
Також після вибухів у Мелітополі окупанти почали замінювати колаборантів. Так, за два останні тижні замінені 4 так звані "голови" місцевих адміністрацій.
"Одразу після вибуху з Зубарєвим, буквально через 4 години представили вже нового гауляйтера з Росії. Така ж ситуація в Приазовському, Костянтинівці й Кирилівці. Тож ерефівці зараз замінюють зрадників на "в доску своїх", - констатував мер.
Нагадаємо, протягом минулого тижня в окупованому Мелітополі майже щодня лунали вибухи. 3 квітня, вибухнула автівка в якій перебував керівник окупаційної Якимівської адміністрації Максим Зубарєв. До кінця тижня у різні дні та у різних районах окупованого міста лунали потужні вибухи.