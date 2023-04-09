Міноборони Франції заперечує присутність французьких військових в Україні
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Речник міністра збройних сил Себастьєна Лекорню заявив, що в Україні немає французьких військових, про що нібито свідчать документи, які приписують Пентагону і які в середині тижня потрапили в російські мережі.
Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Французькі війська не беруть участі в операціях в Україні. Цитовані документи не походять від французької армії. Ми не коментуємо документи, джерело яких невідоме" - сказав він.
На одному зі слайдів нібито документів Пентагону йшлося про те, що в Україні вже діє невеликий контингент спецпризначенців з Франції, Америки, Великої Британії та Латвії, який налічує менше сотні бійців з країн-членів НАТО.