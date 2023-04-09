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РФ почала перекидати у Бахмут елітні підрозділи через величезні втрати у ПВК "Вагнер", - Череватий

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РФ почала перекидати у Бахмут елітні підрозділи через величезні втрати у ПВК "Вагнер", - Череватий
Росія почала перекидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "Вагнер" зазнає дуже великих втрат, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку", - зазначив він.

Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.

"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, "Вагнера", яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - зауважив Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті "вагнерівці" підсилюються підрозділами регулярної армії, - Череватий

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Топ коментарі

  • Danger Zone
    Так почало перекидати тіки, а вчора писали що дуже велики втрати у рашистів саме в дуже професійних, елітних війсках. Кому вірити. Нікому. Особливо адвокатський конторі резніков-маляр і ко.
  • Літій Неоненко
    Там давно вже є такі підрозділи.В тому ж вагнері є різні представники москалів.І що цим хотів Череватий сказати?В нас там також величезні втрати.Тцкашники ловлять цивільних і через місяць ті в Бахмуті.То як до цього ставитись?
  • Яр Холодний
    Тобі потрібні банди "сьорбнувших крові" в Україні після війни? В СРСР будло таке уже До кінця 50-х "кров"ю харкали" А Росія ВЖЕ це відчула - ще й війна не закінчилася - бо "амністовані "герої" за старе взялися
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