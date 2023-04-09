РФ почала перекидати у Бахмут елітні підрозділи через величезні втрати у ПВК "Вагнер", - Череватий
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. "Вагнер" зазнає дуже великих втрат, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська - десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування на цьому напрямку", - зазначив він.
Череватий додав, що російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, вже також зазнали втрат. Вони були доукомплектовані мобілізованими.
За словами речника, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні осіб. Крім того, є поранені та важкопоранені.
"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже продовжується. Це найагресивніше угрупування, "Вагнера", яке проявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - зауважив Череватий.