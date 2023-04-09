Новини • Агресія Росії проти України

У росіян суттєва перевага в артилерії, обстрілами вони компенсують втрати в піхоті, - Череватий

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У росіян суттєва перевага в артилерії, обстрілами вони компенсують втрати в піхоті, - Череватий
Росія має суттєву перевагу в артилерії, що дозволяє їй вести активні обстріли навіть з меншим, ніж раніше, використанням піхоти.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Будь-який аналітик скаже, що, маючи такі втрати, які ми бачимо у ворога, ти повинен шукати якісь шляхи, якщо не хочеш втрачати динаміку, і турбувати хоча б артилерійським вогнем", – сказав він.

Так Череватий прокоментував звіт Інституту вивчення війни (ISW), в якому аналітики припустили, що Росія компенсує спад наступального потенціалу артилерією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ почала перекидати у Бахмут елітні підрозділи через величезні втрати у ПВК "Вагнер", - Череватий

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Головне, що усюди розповідали про "снарядний голод" у рашистів, кепкували, коли вони говорили що збільшать виробництво снарядів і т.п. А вони як рівняли усе з землею артобстрілами - так і продовжують це робити завдаючи нам величезних втрат.
  • Літій Неоненко
    Так не так давно казали,що в нас по артилерії майже паритет.Тепер знову інше кажуть.
  • Егор Кит
    "обстрілами вони компенсують втрати в піхоті, -Череватий"
    Какой галиматьи только не услышишь на марафоне.
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