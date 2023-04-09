У росіян суттєва перевага в артилерії, обстрілами вони компенсують втрати в піхоті, - Череватий
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Росія має суттєву перевагу в артилерії, що дозволяє їй вести активні обстріли навіть з меншим, ніж раніше, використанням піхоти.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"Будь-який аналітик скаже, що, маючи такі втрати, які ми бачимо у ворога, ти повинен шукати якісь шляхи, якщо не хочеш втрачати динаміку, і турбувати хоча б артилерійським вогнем", – сказав він.
Так Череватий прокоментував звіт Інституту вивчення війни (ISW), в якому аналітики припустили, що Росія компенсує спад наступального потенціалу артилерією.