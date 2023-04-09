10 квітня в Одесі посилять заходи безпеки

10 квітня, у день 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників, у місті буде посилено заходи безпеки.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"На вулицях правопорядок забезпечуватимуть понад півтисячі правоохоронців. Вхід до пам'ятних місць на честь визволителів Одеси здійснюватиметься через пропускні пункти", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали про заборону використовувати символіку націонал-соціалістичного і тоталітарного режимів.

"Герої-визволителі назавжди увійшли в історію. Але в цей історичний день ми не повинні забувати, що знову захищаємо місто і всю Україну від нових, російських, загарбників. Тому закликаємо всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам'ятних місць, бути пильними та законослухняними", - закликав громадян тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Пункти незламності" в Одеському районі переведено в "сплячий режим"