Новини • Агресія Росії проти України

10 квітня в Одесі посилять заходи безпеки

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10 квітня в Одесі посилять заходи безпеки
10 квітня, у день 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників, у місті буде посилено заходи безпеки.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

"На вулицях правопорядок забезпечуватимуть понад півтисячі правоохоронців. Вхід до пам'ятних місць на честь визволителів Одеси здійснюватиметься через пропускні пункти", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали про заборону використовувати символіку націонал-соціалістичного і тоталітарного режимів.

"Герої-визволителі назавжди увійшли в історію. Але в цей історичний день ми не повинні забувати, що знову захищаємо місто і всю Україну від нових, російських, загарбників. Тому закликаємо всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам'ятних місць, бути пильними та законослухняними", - закликав громадян тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук.

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Зміна одного окупаційного режиму на інший аж ніяк не є визволенням. Відтак, слід заборонити будь-які спроби влаштувати "побєдобесіє" в Україні.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    ЦН ау !!! про яке "асвабажденіє" йде мова ???? не було жодного "асвабажденія" !!! одного окупанта - німецького нациста, змінив старий ще гірший окупант - червоний совковий кацап та комуно-нацист !!! може осить вже жити совково-кацапськими, комуно-нацистькими окупаційними міфами і пропагандою ????



  • Fox Zeint 4b8d7570
    В первую очередь надо мацковских чертей и церквей повыгонять, а то одесский ворсовет и облсовет, ну ооочень с ними сдружились и нии как не хотят расставаться, всё ждут руцкий мир...
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