10 квітня в Одесі посилять заходи безпеки
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
"На вулицях правопорядок забезпечуватимуть понад півтисячі правоохоронців. Вхід до пам'ятних місць на честь визволителів Одеси здійснюватиметься через пропускні пункти", - йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали про заборону використовувати символіку націонал-соціалістичного і тоталітарного режимів.
"Герої-визволителі назавжди увійшли в історію. Але в цей історичний день ми не повинні забувати, що знову захищаємо місто і всю Україну від нових, російських, загарбників. Тому закликаємо всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам'ятних місць, бути пильними та законослухняними", - закликав громадян тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук.