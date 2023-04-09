Окупанти поцілили авіаційною ракетою по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російська армія авіаційною ракетою поцілила по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11:54 9 квітня повідомили про 1 вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ, в район н.п. Грем'яч. Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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