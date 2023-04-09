Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 202 обстріли, ліквідовано  50 окупантів, - Череватий

На Лимано-Куп’янському напрямку за добу відбулося 202 ворожих обстріли, ЗСУ знищили 50 окупантів.

Про це ефірі телемарафону сказав речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом Лимано-Куп'янський напрямок є другим по активності після Бахмутського в зоні нашої відповідальності. Зокрема, за цю добу там відбулося 202 обстріли зі ствольної реактивної артилерії ворога, 7 боєзіткнень, 50 окупантів на цьому напрямку було знищено, 86 зазнали поранень різного ступеня", - йдеться в повідомленні

Також було знищено БМП-1, модель, яка раніше була знята з озброєння, 2 безпілотні апарати, 3 міномети й два бойових склади боєкомплектів..

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