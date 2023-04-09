Забезпечення військових у Бахмуті триває попри підрив мосту на Хромове, - Череватий

Забезпечення українських військових у Бахмуті всім необхідним триває попри підрив загарбниками мосту у напрямку сусіднього села Хромове.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз наші інженери, логісти роблять все. І такого гатунку випадки, у тому числі намагання взяти траси під вогневий або безпосередній контроль, показували, що ми знаходили, як із ситуації вийти, і забезпечуємо постачання в Бахмут боєприпасів, амуніції, продуктів і всього необхідного, і також забираємо наших поранених", - сказав Череватий.

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