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Забезпечення військових у Бахмуті триває попри підрив мосту на Хромове, - Череватий

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Забезпечення військових у Бахмуті триває попри підрив мосту на Хромове, - Череватий
Забезпечення українських військових у Бахмуті всім необхідним триває попри підрив загарбниками мосту у напрямку сусіднього села Хромове.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз наші інженери, логісти роблять все. І такого гатунку випадки, у тому числі намагання взяти траси під вогневий або безпосередній контроль, показували, що ми знаходили, як із ситуації вийти, і забезпечуємо постачання в Бахмут боєприпасів, амуніції, продуктів і всього необхідного, і також забираємо наших поранених", - сказав Череватий.

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Топ коментарі

  • Евгений 35b676e4
    Я генералу Кривоносу, комбату Куполу та нашим солдатам вірю більше, ніж таким як ти пропагандистам з офісу президента.
  • Yakov Yakov a510eb23
    незрозуміло: -для контрнаступу, про який всі пишуть, сили є, а щоб відбтити русню з Бахмута сил нема? запланована здача ?
  • Птн Пнх 76a150e3
    Бахмут - це перш за все потужна м'ясорубка, де ворог несе шалені втрати і значно більші, ніж його захисники, бо там побудовано багато ліній оборони, штурмуючі які, ворог залишає гори трупів. Завдяки Бахмутській м'ясорубці ворог не має сил атакувати на Київщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонищині як у минулому році, Героїчна оборона Бахмут дозволяє нам виграти дорогоцінний час, який працює як на нашу користь, так і проти рашистів та вплинула на багато доленосних для України рішень у світі. Під час оборони Бахмуту справжні санкції почали руйнувати російську економіку, від росії відвернулися та приєдналися до санкції деякі країни, Китай бортанув з військовою допомогою, бо не підтримає країну-невдаху, а тим часом Захід погодив спільну закупівлю *********** і вся Євпропа буде виготовляти ********** на повну потужність заради нашої перемоги. Головне дочекатись нових пакетів допомоги, нових ***********, дати санкціям діяти і при цьому не втратити території, які потрібну буде відвойовувати теж з втратами
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