На Харківщині чоловік підірвався на міні-"пелюстці"

9 квітня в Ізюмському районі Харківської області вкотре підірвалася людина на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Подія сталась у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння. Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну "пелюстку"", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТОрепортаж