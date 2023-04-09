На Харківщині чоловік підірвався на міні-"пелюстці"
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9 квітня в Ізюмському районі Харківської області вкотре підірвалася людина на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Подія сталась у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння. Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну "пелюстку"", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні.