Рашисти обстрілюють Харківщину, поранено чоловіка, - ОВА

Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя.

"Також під ворожим вогнем сьогодні було і м. Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території", - резюмує очільник регіону.

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