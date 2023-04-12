ЗСУ мають всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - Остін

Союзники навчили велику кількість українських військових та продовжують надавати технічну допомогу. Тому ЗСУ має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ.

"У ЗСУ є все щоб досягти успіху. США та союзники навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Думаю українські військові достатньо готові до продовження наступальних дій та операцій", - зазначив Остін.

Він додав, що військова допомога буде і надалі надаватися США та союзниками. Це дозволить Україні втримати обороноздатність на високому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - Остін

"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з ворогом. Вони мають план, але тільки президент Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - додав глава Пентагону.