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Використовуючи найманців ПВК "Вагнер" для захоплення Бахмуту, Росія хоче мінімізувати втрати серед кадрової армії, - ISW

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Використовуючи найманців ПВК "Вагнер" для захоплення Бахмуту, Росія хоче мінімізувати втрати серед кадрової армії, - ISW
У Міноборони РФ підтвердили, що бойовики ПВК "Вагнера" складають основну частину військ, які прагнуть захопити Бахмут Донецької області. Невказані підрозділи ВДВ армії РФ забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від міста.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ВДВ, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якісь значні наступальні дії. Таким чином, Міноборони Росії має намір використати групу "Вагнера" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед кадрової армії", - йдеться в повідомленні.

Це свідчиться про те, що війська РФ прагнуть використати бойовиків ПВК для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх та взяти на себе відповідальність за перемогу.

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Топ коментарі

  • Игорь Бобровничий
    А ещё они хотят избавится от уголовников и расчистить тюрьмы для новых узников. Логично
  • Яр Холодний
    В Росії вже побачили перші наслідки діяльності тих "зеків" що були амністовані після шести місяців участі в бойових діях - спалах насильницьких злочинів на території країни Це є однією з причин того що зараз пропонується не піврічний а річний контракт - так більша гарантія що "зека" вб"ють і амністувать буде нікого Тому їх і кидають масовано у "м"ясорубку"
  • Kite f6bd19fd
    Такі "високоінтелектульні висновки" може зробити навіть бабця з базару.
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