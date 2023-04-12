Франція та Нідерланди повинні продовжувати тиснути на Росію через санкції та підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати шановну колегу Катрін Колонна в Амстердамі. Франція та Нідерланди завжди були надійними партнерами: на двосторонній основі та в рамках ЄС, НАТО та ООН. Ми детально обговорили можливості поглиблення нашої співпраці", - йдеться в повідомленні.

Він також наголосив, що потрібно продовжувати підтримувати Україну.

"Наші країни об’єднують свої зусилля для створення сильного та стійкого ЄС із реальною геополітичною вагою. Війна в Україні ставить перед нами великі завдання. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію через санкції та підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно", - написав Гукстра.

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