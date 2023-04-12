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Путін не налаштований на переговори та досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ Бернс

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Путін не налаштований на переговори та досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ Бернс
Президент Росії Володимир Путін "несерйозно ставиться до переговорів" щодо війни в Україні, бо досі вірить, що може розтрощити Україну.

Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він зазначив на важливості запланованого наступу України, додавши, що "у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато". Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.

"Компанія виснаження Росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році",  йдеться в одному із секретних документів.

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Бернс додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими.

"Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни", - зазначив глава ЦРУ.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • 5 копійок
    Він же шлявся там на гастролях. У ***** на нього вагон компромату.
  • Kan Kan 21c2f560
    Бо вован у путіна на гачку
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