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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 050 осіб (+730 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2770 артсистем, 7043 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 12 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 3646 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,

артилерійських систем - 2770 (+5) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 282 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,

спеціальна техніка - 319 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 050 осіб (+730 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2770 артсистем, 7043 броньовані машини 01

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3338 день москальсько-української війни. 25 одиниці техніки і більше 700 чумардосів. Слава ЗСУ, переможемо!
  • Яр Холодний
    А що - у вас теж дощ? Сьогодні прокинувся на світанку - було хмарно, але сухо Думаю - невже мій "організьм" збрехав"? Бо чую дощ за добу-дві у радіусі до 50 км Поки варилася кава - почався дощ А вчора почали цвісти абрикоси Якби було сонячно сьогодні - усе місто вже-б цвіло
  • alexandr shamov
    Дата то - юбилейная. Не грех в слякотную погоду и остограмиться. А ШО ДЕЛАТЬ, КАЦАПЫ...ХЕХ...
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