Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 050 осіб (+730 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2770 артсистем, 7043 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 12 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,
танків - 3646 (+2) од,
бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,
артилерійських систем - 2770 (+5) од,
РСЗВ - 535 (+0) од,
засоби ППО - 282 (+0) од,
літаків - 307 (+0) од,
гелікоптерів - 293 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),
крилаті ракети - 911 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,
спеціальна техніка - 319 (+3).