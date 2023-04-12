Окупанти минулої доби 35 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА
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Минулої доби ворог здійснив 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляли 5 разів.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в с.Дніпровське та в м.Бериславі. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
За даними Херсонської МВА, по міській територіальній громаді ворог випустив 52 снаряди.
"Під ворожий вогонь потрапили Херсон (прибережна зона), Антонівка, Молодіжне, Зеленівка, Степанівка, Інженерне.
Також була обстріляна острівна та лівобережна берегова частина Херсонської МТГ (дачні ділянки)", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, вороги здійснили нічний обстріл Херсона.