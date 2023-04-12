Західна Європа має допомогти з фінансуванням відновлення України, - глава Світового банку Малпасс

Світовий банк готовий докласти зусилля до відбудови України, однак міжнародні фінансові установи не можуть самостійно взяти на себе такі витрати, а тому країни Західної Європи повинні зробити свій внесок.

Про це заявив глава Світового банку Девід Малпасс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Глава Світового банку сказав, що банк відіграв величезну роль у відбудові сталеливарної промисловості Європи після Другої світової війни та міг би зіграти подібну роль в Україні.

"Але масштаби жахливі", - наголосив Малпасс, говорячи про оцінку, згідно з якою відбудова економіки України обійдеться в $411 млрд.

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Зазначається, що відповідну оцінку зробили Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна. У вересні минулого року вона складала $349 млрд.

Малпасс наголосив, що західноєвропейські країни мають значні обсяги фінансів, які вони могли б направити на відновлення України, позаяк можливостей міжнародних фінансових організацій недостатньо для відновлення в Україні зруйнованих електроенергетичного, дорожнього, залізничного секторів.

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За оцінками Світового банку, дефіцит фінансування швидкого відновлення та реконструкції України цього року становить 11 мільярдів доларів.