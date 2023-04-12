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Китай, схоже, готується до війни з нами, - глава МЗС Тайваню Ву

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Китай, схоже, готується до війни з нами, - глава МЗС Тайваню Ву
Тайвань вважає, що Китай намагається підготуватися до війни з ним.

Про це міністр закордонних справа Тайваню Джозеф Ву сказаав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, здається, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - сказав Ву.

"Уряд Тайваню дивиться на китайську військову загрозу як на щось, з чим не можна погодитися, і ми засуджуємо це", - додав він.

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Відповідаючи на запитання, чи має Тайвань якесь уявлення про терміни потенційних військових дій Китаю, з огляду на оцінки розвідки США, що Сі Цзиньпін дав вказівку своїм військовим підготуватися до 2027 року, Ву висловив упевненість готовності Тайваню.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 чи 2027 рік чи навіть пізніше, Тайваню просто потрібно підготуватися", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Тайвань не вибрав дорожного прораба, буде зміцнювати армію і економіку, а то б будували дороги від місць висадки китайського десанту і до центру держави.
  • simbi ter b7286f6d
    здається? ну,ну. ***** показало досить ясно та прозоро - можна йти, нічого не боячись. якщо, з досить нікчемною на фоні китаю паРашою, ніхто нічого не зміг зробити, то китаю взагалі нічого боятися.
  • Старый зольдат
    Коммунизм, фашизм, социализм, рашизм, империализм и всё им подобное должно выжиаться напалмом в зародыше по всему миру.
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