Доба на Харківщині: росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янський район, - ОВА
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп'янського району поранення отримала 62-річна жінка.
Також Синєгубов зазначив, що в області залишається високою мінна небезпека.
"Вчора поблизу с. Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований.
Крім того, в с. Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою", - додав Синєгубов.
Минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 161 вибухонебезпечний предмет.