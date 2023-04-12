Нічний обстріл Очакова: зруйновані будинки, пошкоджено газо- та електропостачання, - ОВА

Вночі росіяни вкотре обстріляли Очаків Миколаївської області. Без постраждалих.

Про це повідомив керівник Миколаївської області Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, 12 квітня, з 00:00 ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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