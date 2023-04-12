Росіяни переконані у контрнаступі ЗСУ на Мелітополь та будують три лінії оборони на Запоріжжі, - розвідка Великої Британії

Російські загарбники продовжують будувати велику лінійну оборону на Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати лінійну оборону в Запорізькій області на півдні України. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає Південне угруповання військ Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія наразі завершила створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі.

За даними розвідки Великої Британії, вони складаються з передньої лінії бойових позицій, а також двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км за тією, що попереду.

"Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість атаки на Мелітополь. Оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ Росії зараз зібрати ці ресурси", - підсумували у розвідці.

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