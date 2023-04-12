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У Криму та Севастополі параду на 9 травня не буде "з міркувань безпеки", - зрадник Аксьонов (оновлено)

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У Криму та Севастополі параду на 9 травня не буде "з міркувань безпеки", - зрадник Аксьонов (оновлено)
Окупаційна так звана "влада" Криму відмовилась від проведення святкового параду

Про це повідомив зрадник голова окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

За його словами, "влада" Криму та Севастополя вирішила не проводити паради та ходу "Безсмертного полку" 9 травня з міркувань безпеки.

Своєю чергою, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - на даний момент не ухвалено.

"Наразі йдуть консультації з Міноборони, рішення про проведення параду у Севастополі - прерогатива військового відомства", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді та Курську теж скасували парад. 

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    І дідоф не понесуть на палках?
  • Born 5ab2300a
    Можете суки обійтись врученням статуеток , і побільше
  • Ultimate Justice
    Ну, здрасьте.
    Нє, так не піде.

    Як це: рАдная гавань, крєпость і флот ... надЬОжно защіщєни втАрой армієй міра ...

    Які ще міркування безпеки ? "герої" ж нє бояцца.

    Ви шо ! Давайте парад.
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