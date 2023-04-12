США робитимуть додаткові поставки Abrams та Bradley до України, - Моравецький

США здійснюватимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, йдеться по танки Abrams і БМП Bradley.

Про це на пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців",- зазначив Моравецький.

Він додав, що Польща зробила все, що від неї залежало у питанні військової допомоги Україні. Він висловив задоволення з приводу того, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

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"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- підкреслив Моравецький.