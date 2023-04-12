Російські літаки, збиті на початку повномасштабного вторгнення, були найкращими бортами РФ, - Ігнат
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу зазначати, що російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, були одними з найкращих. Це Су-34, Су-30, Су-35, а вертольотів скільки. Тут доволі потужні цифри. Російська авіація понесла втрати саме спочатку. Коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут вже все знищено, що прогулянка в небі буде простою для них", - зазначив він.
За словами Ігната, якщо брати все авіаційне угруповання, то "нерівновага" була 1 до 6.
"Така перевага була росіян. А якщо ви додасте ще технології, які вклали у російські літаки. Тобто модернізація Су-27 у Су-30, потім вже літак Су-34 з'явився, Су-35... То тут можна 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості", - додав речник Повітряних сил.