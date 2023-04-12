3,8 млн українських біженців за минулий рік скористалися тимчасовим захистом у ЄС, - Євростат
Про це йдеться у тематичній доповіді Європейського парламенту щодо стану та тенденцій розвитку європейських кордонів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російська агресивна війна проти України змусила більше восьми мільйонів людей виїхати за межі України. ЄС швидко відповів на ці події та активував, вперше в історії, Директиву тимчасового захисту, яка надала людям, що рятувалися від війни, негайний тимчасовий захищений статус в ЄС та гармонізований пакет прав у сферах проживання, освіти, охорони здоров’я та доступу до роботи. За даними Eurostat, на грудень 2022 року тимчасовим захистом в ЄС скористалися 3,8 мільйона людей", - йдеться у повідомленні.
Загалом, згідно з даними доповіді, протягом 2022 року сухопутні кордони ЄС перетнули близько 13 млн українців. Близько 10 млн українців скористалися тими самими прикордонними переходами для повернення в Україну.
Водночас ЄС та країни-члени вжили заходи для обмеження в’їзду до ЄС громадян Російської Федерації. Зокрема, з вересня 2022 року ЄС повністю скасував дію угоди між ЄС і Росією про спрощення візового режиму, що ускладнило для громадян РФ отримання шенгенських віз - цей процес став для них більш тривалим, більш коштовним та запровадив систему більш жорстких перевірок для аплікантів.
Крім того, ЄС запровадив вже 10 пакетів санкцій проти РФ, які, окрім економічних секторальних обмежувальних заходів, поширюють обмеження проти 1412 фізичних осіб (станом на 8 лютого 2023 року) за дії з підриву, порушення або погроз проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. На цих громадян РФ поширюються заборона в’їзду або транзиту, а також заморожування всіх особистих фінансових ресурсів на території ЄС.