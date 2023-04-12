3,8 млн українських біженців за минулий рік скористалися тимчасовим захистом у ЄС, - Євростат

Директивою тимчасового захисту для прийому біженців з України, яку ЄС вперше у своїй історії активував у лютому 2022 року, вже скористалися 3,8 млн українських громадян.

Про це йдеться у тематичній доповіді Європейського парламенту щодо стану та тенденцій розвитку європейських кордонів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська агресивна війна проти України змусила більше восьми мільйонів людей виїхати за межі України. ЄС швидко відповів на ці події та активував, вперше в історії, Директиву тимчасового захисту, яка надала людям, що рятувалися від війни, негайний тимчасовий захищений статус в ЄС та гармонізований пакет прав у сферах проживання, освіти, охорони здоров’я та доступу до роботи. За даними Eurostat, на грудень 2022 року тимчасовим захистом в ЄС скористалися 3,8 мільйона людей", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, згідно з даними доповіді, протягом 2022 року сухопутні кордони ЄС перетнули близько 13 млн українців. Близько 10 млн українців скористалися тими самими прикордонними переходами для повернення в Україну.

Водночас ЄС та країни-члени вжили заходи для обмеження в’їзду до ЄС громадян Російської Федерації. Зокрема, з вересня 2022 року ЄС повністю скасував дію угоди між ЄС і Росією про спрощення візового режиму, що ускладнило для громадян РФ отримання шенгенських віз - цей процес став для них більш тривалим, більш коштовним та запровадив систему більш жорстких перевірок для аплікантів.

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Крім того, ЄС запровадив вже 10 пакетів санкцій проти РФ, які, окрім економічних секторальних обмежувальних заходів, поширюють обмеження проти 1412 фізичних осіб (станом на 8 лютого 2023 року) за дії з підриву, порушення або погроз проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. На цих громадян РФ поширюються заборона в’їзду або транзиту, а також заморожування всіх особистих фінансових ресурсів на території ЄС.