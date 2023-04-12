Росіяни вкотре здійснили черговий штурм біля Білогорівки на Луганщині, знову безуспішно, - ОВА
7911
На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Білогорівки.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Луганської ОВА Олексій Смирнов, інформує Цензор.НЕТ
"Українській військові героїчно відбивають всі атаки росіян. Намагаємося щосили виснажити ворога, знизити його бойовий дух, поки готуються наші резерви. До речі, ствольну та реактивну артилерію тут противник застосовує частіше навіть за Бахмутський напрямок".
На цей раз ворожих обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.