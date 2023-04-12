Закон дозволяє іноземним пілотам воювати на боці України, - Ігнат

Україні потрібно мати перевагу в повітрі, яку можна досягнути саме винищувачами F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, іноземні пілоти вже публічно заявляють, що вони готові воювати на боці України.

"Скажу, що у нас є процедура відповідна, закон. Громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні Сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних Сил, тому танкіст, артилерист може, чому ж ні пілотам", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що Україні потрібно мати перевагу в повітрі, яку можна досягнути саме винищувачами F-16.

"Потрібне рішення про те, що така передача відбудеться в тих чи інших поколіннях (літаків. - Ред.). І тоді вже будемо говорити про підготовку, адже вона паралельно стартує", - додав він.

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