Колишній беркутівець Астахов створив у фронтових областях України агентурну мережу РФ, йому повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" – Валерій Астахов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Колишній "беркутівець" Астахов після окупації Криму перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".

"На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута. Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту. Колишній "беркутівець" передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму", - йдеться в повідомленні.

Агентурна мережа була створена у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях. Отриману інформацію ворог використовував для ведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності.

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