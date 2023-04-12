США перекинуть до Польщі кілька тисяч військових, - Моравецький
Про це заявив на пресконференції у Вашингтоні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Моравецкий зазначив, що Польща збільшує витрати на оборону до 4% ВВП, а також закуповує військову техніку в США.
"Ми хочемо, щоб наші системи захисту були максимально сумісні з вашими, це дуже важливо. Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі, тому ми хочемо співпрацювати із найпередовішою оборонною промисловістю у світі, тобто з американською промисловістю", - додав він.
Польський прем'єр повідомив, що Гарріс на зустрічі говорила про посилення постійної присутності американських солдатів у Польщі.
"Я дуже радий, що віцепрезидентка говорила не лише про додаткову присутність кількох тисяч солдатів, а й про будівництво бази та складів для накопичення техніки", - сказав Моравецький.
Він нагадав, що у Європі перебуває понад 100 000 військовослужбовців США, зокрема у Польщі - понад 20 000.
"Найголовніше сьогодні - це техніка, як показала російська агресія, з якою стикаємося ми, з якими стикаються наші східні сусіди. Цього обладнання у Польщі буде дедалі більше", - додав прем'єр-міністр Польщі.