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ГУР МО про відео з обезголовленням українського воїна окупантами: Намагаються деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони

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ГУР МО про відео з обезголовленням українського воїна окупантами: Намагаються деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони
Також метою публікації відео з воєнним злочином є спроба росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі проводиться детальна перевірка змісту контенту та попередніх даних, локації та встановлення осіб.

"Це кричущий факт порушення всіх можливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та багато інших речей. Це факт, на який безумовно світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних", - сказав Юсов.

Водночас, за словами представника ГУР МО, винні не лише виконавці цього воєнного злочину.

"Викладення цього відео - це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда на Росії централізована, періодично викладення таких звірств російських військових, які ми спостерігаємо... Ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло "Слава Україні!" і в цілому, раз на кілька тижнів-місяць, з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика РФ по висвітлення звірств своєї армії проти українських військових. Метою є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських силах оборони, що їм не вдається", - пояснив Юсов.

Водночас, додав він, ще однією метою є також залякування військових РФ.

"Мовляв, "не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими", - сказав представник ГУР МО.

Також дивіться: Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

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Топ коментарі

  • Artem Victorovich cccb1040
    Це система, таких випадків сотні як військових так і цивільних, це просто орда яку треба винищувати разом з виводком .
  • Светлана Круп
    А може, вам вже свої жирні сраки підняти і створити аналог Моссаду? І викладати анонімні відоси, як з усякими мільчаковими смертельні нещасні випадки трапились? Ні? Гниль, відрижка зелена!
  • KosAn30 JT26
    а что в бахмуте?идкт бои,все как обычно.
    жаль что не у каждого есть граната чтобы русню в ад отправить перед "сдачей плен",самое худшее это вырубиться а оклиматься в плену.
    а по поводу видео ну какая дизмораль ,у меня только желание появляеться русню в кислоте растворить,ну и чтобы все кацапские личинки(аки дети) сдохли в муках от рака.русня не люди только 200тить биомассу.
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