Блінкен чекає на можливість відвідати Китай
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Державний секретар США Ентоні Блінкен чекає на можливість здійснити візит до Китаю. Але це можливо, лише коли дозріють відповідні умови.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли мова заходить про мій візит до Китаю, тож коли будуть відповідні умови, я, звісно, з нетерпінням чекаю, щоби здійснити його", - зауважив глава Держдепартаменту США.
Він назвав відносини між США й Китаєм складними й конкурентними, однак значущими. У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що в інтересах Америки підтримувати відповідальне ставлення до КНР.
"Наша мета - мир, безпека, стабільність і створення можливостей. І вона не полягає в тому, щоби брати участь у новій холодній війні", - зазначив глава американської дипломатії.
Водночас, за його словами, у прагненні до цієї мети США націлені на те, щоби надалі відстоювати свої цінності й інтереси.