СБУ про обезголовлення українського захисника росіянами: З-під землі дістанемо цих нелюдів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Україна "знайде цих нелюдів".
"Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - зазначив він.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.