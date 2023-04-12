Росія використовує сумнівні схеми, щоб продавати нафтопродукти та обходити санкції, - Bloomberg

Росія вдається до низки сумнівних методів, щоб продавати нафтопродукт лігроїн покупцям, які побоюються порушення санкцій, і долати фінансові обмеження, встановлені Європейським Союзом та його союзниками.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Продавці російського лігроїну, який використовується для виробництва пластмас і нафтохімії, зіткнулися з труднощами при постачанні продукту на ринок після того, як на початку лютого набули чинності санкції. Це призвело до того що, продавці маркують паливо як бензин або відправляють вантажі маркування палива як бензину або оформлюють вантажі у портах без пункту призначення.

"Зараз для російського лігроїну немає чітких, спеціалізованих каналів збуту, оскільки його основні покупці, Південна Корея та Європа, не можуть купувати його безпосередньо. Продати російський лігроїн складніше, ніж її нафту", - розповів голова відділу зрідженого природного газу в галузевому консультанті FGE у Сінгапурі Армаан Ашраф.

Відсутність покупців, здатних купити великі обсяги нафти, загострила проблему для Росії. Китай та Індія споживають більше, але обидві мають достатній внутрішній попит, тоді як Південна Корея - ключовий споживач у довоєнний час - відмовилася від прямого імпорту після запровадження санкцій. Проте Бразилія почала купувати цей продукт.

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За даними Kpler, у березні Росія відвантажила близько 1,34 млн тонн лігроїну, що відповідає обсягу того ж періоду минулого року, але залишається питання, чи зможе країна підтримувати такі потоки в найближчі місяці. За даними FGE, російський бензин йде в резервуари для зберігання в Об'єднаних Арабських Еміратах та Західній Африці, що раніше було рідкістю.

"Це має бути лігроїн або, можливо, навіть некондиційний бензин з великою кількістю лігроїну", - сказав Ашраф із FGE.

Цей захід має фінансовий стимул. Санкції встановили граничну ціну на російський лігроїн у розмірі 45 доларів за барель, але ринкові ціни тепер вищі за цей рівень, тоді як бензин має набагато більшу межу в 100 доларів за барель.

За словами К'ярана Тайлера, старшого аналітика зі зрідженого природного газу в лондонській компанії Kpler, нові постачання російського лігроїну йдуть невідомими напрямками, що може вказувати на спробу приховати його походження, а також відображати труднощі з пошуком покупців.

До введення санкцій майже жоден вантаж не відправлявся без пункту призначення, але у березні цей показник зріс майже до чверті експорту, свідчать дані Kpler. За словами Тайлера, російський лігроїн стикається з постійними проблемами, коли справа доходить до пошуку покупців, оскільки більша частина його поставок буде реалізована лише до наступного кварталу. За його словами, це змусить російські нафтопереробні заводи знижувати операційні показники, аби скоротити експорт.

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За даними FGE, можливо, потрібно буде збільшити знижки на російський лігроїн, щоб виправдати ризик, на який йдуть покупці.

Ключовим маршрутом для багатьох московських продуктів був захід, відомий як передокументація або змішування з неросійськими видами палива в торгових центрах, таких як Сінгапур та Фуджейра в ОАЕ. Ця практика набрала обертів після війни й не збирається слабшати відколи були введені санкції.

За даними Kpler, обсяги лігроїну, що відвантажується з Росії до Сінгапуру, зросли майже вчетверо і склали близько 164 тисяч тонн у березні порівняно з минулим роком. Вантажі до ОАЕ підскочили до 156 тисяч тонн з нуля.

Проте деякі покупці в Північній Азії заявили про небажання забирати вантажі з переоформленими документами з хабів після санкцій, які, за словами людей, знайомих із цим питанням, зазвичай пропонуються на 10-20 доларів за тонну дешевше, ніж неросійське паливо.

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