Агресія РФ проти України змусила ЄС швидко стати геополітичним гравцем, - Маасікас

Євросоюз став геополітичним сенсом, адже обрав українську сторону.

Про це в інтерв'ю АрміяInform заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"23 лютого минулого року не всі вірили, що в Європі може розгорнутися широкомасштабна війна. Що ядерна держава атакує свого сусіда без будь-якого виправдання. Серйозність цього була повністю зрозуміла в ЄС, в усіх державах-членах. ЄС мав швидко стати геополітичним гравцем.

ЄС ухилявся від геополітики, тому що сприймав себе як орган, який має справу з законами, нормами, стандартами, законодавчими вимогами. А геополітика тут не підходить. Тепер ЄС став геополітичним сенсом, адже обрав українську сторону. Геополітика передбачає вибір сторін", - зазначив він.

За словами Маасікаса, у війні Росії проти України не можна говорити, що обидві сторони мають робити те чи інше.

"Ні, агресор повинен припинити свою агресію. Лідери ЄС були одними з перших, хто задіяв ці старі інстинкти й чітко сказав: Україна повинна виграти цю війну. Ми, ЄС, підтримуємо Україну в цій війні. Це стало глибокою зміною в мисленні ЄС", - додав він.

Читайте: Серед лідерів ЄС багато прихильників ідеї Макрона щодо стратегічної автономії від США, - Мішель