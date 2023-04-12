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В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

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В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN
Одне відео з обезголовлюванням українського воїна було зняте нещодавно, інше, судячи з кількості листя, зробили ще влітку.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Телеканал повідомляє, що протягом тижня в соцмережах з’явилося два відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів.

Ці відео були зняті під час різних подій: одне, можливо, "зовсім недавно", інше, судячи з кількості зелені, виглядає так, ніби його знімали влітку.

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CNN вказує, що одне з відео було опубліковане в проросійській соцмережі 8 квітня. Його, ймовірно, зняли російські найманці з ПВК "Вагнер". На ньому видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

Голос за кадром, спотворений, щоб запобігти ідентифікації, каже російською, що "[бронемашина] потрапила на міну". Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони їх убили. Вони підійшли до них і відрізали їм голови", повідомляє телеканал. У загиблих солдатів, схоже, також були відрубані руки.

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У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК "Вагнер".

У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.

Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що "ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті".

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Добре, що CNN про це пише. Треба нагадувати рожевим поні, що буде з ними, якщо ***** підійде до польського кордону.
  • stanis nasvaiko
    Поки за кожну відрізану українську голову не буде відрізано (як мінімум) три кацапські голови (враховуючи співвідношення населення рашки та України 3:1) - Україна буде у програші.
  • Андрій Саган
    Для цього потрібно всій країні підніматися і йти воювати,тому що кацапи кладуть все щоб перемогти, і використовують різні звірячі методи, а у нас воює і задіяно у війні не більше 20-30% населення, інші справляють весілля,дні народження,ювілеї,різні гуляння, і чекають коли би уже відкрили кордони щоб змитися з країни
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