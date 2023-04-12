У Харкові заочно судитимуть депутата від ОПЗЖ Фомічевського, який показав російським військовим дорогу в Ізюм
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Депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні "Опозиційна платформа За життя" Анатолій Фомічевський перейшов на бік ворога. Його судитимуть за державну зраду.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії.
Депутат-зрадник також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.
Він також поширював серед ізюмчан дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків, та закликав співпрацювати з окупантами.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.