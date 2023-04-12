Кулеба про обезголовлення українського полоненого окупантами: Гірша за "ІДІЛ" Росія головує в РБ ООН. Абсурд
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Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У мережі поширюється жахливе відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за "ІДІЛ", головує в РБ ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.