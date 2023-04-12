На Бахмутському напрямку Сили оборони знищили 126 окупантів, за добу ворог здійснив 225 обстрілів, - Череватий
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За добу на Бахмутському напрямку відбулося 22 бойових зіткнення.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку за цю добу ворог здійснив 225 обстрілів ствольною та реактивною артилерією. Відбулося 22 бойових зіткнення, 5 авіаударів. Було знищено 126 окупантів, 184 дістали поранення. Також було знищено бойову машину десанту ворога, радіолокаційну станцію і 6 польових складів боєприпасів", - зазначив він.