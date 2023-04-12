На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 2 ракетоносії РФ, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 12.04.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп до 12 ракет;
- в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання фрегатом пр.22350 "Адмірал Горшков" до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.