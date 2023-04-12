Ще дві парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ у Житомирській області

Дві релігійні громади сіл Дриглів та Великі Лісівці у Житомирській області, які раніше підпорядковувалися УПЦ (МП), перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, інформує Цензор.НЕТ.

"У другій половині дня, 10 квітня 2023 року, до Помісної Української Церкви на Житомирщині приєдналася ще одна релігійна громада московського патріархату – Свято-Покровська с. Дриглів Житомирського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля. Він залишився і надалі в російській церкві, але без парафії.

Також 11 квітня до ПЦУ приєдналася Свято-Троїцька релігійна громада московського патріархату с. Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району без настоятеля.

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