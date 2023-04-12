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Росіяни відрізають голову українському воїну, а ми говоримо про необхідність діалогу? - глава МЗС Естонії Рейнсалу

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Росіяни відрізають голову українському воїну, а ми говоримо про необхідність діалогу? - глава МЗС Естонії Рейнсалу
В Естонії відреагували на відео з обезголовленням українського воїна російським загарбником.

Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?" - зазначив він.

Рейнсалу наголосив, що "Естонія стоїть і буде стояти з Україною".

Також дивіться: Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • FT FT
    Заметте, член ООН, ПАСЕ и ОБСЕ отрезает людям головы. Может пора поднять вопрос о целесообразности существования етих организаций?
  • valera ivolgov
    Ті хто пустив кацапів на Олімаіаду той розділяє їх злочини з ними.
  • alex j
    руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
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