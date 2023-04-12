Росіяни відрізають голову українському воїну, а ми говоримо про необхідність діалогу? - глава МЗС Естонії Рейнсалу
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В Естонії відреагували на відео з обезголовленням українського воїна російським загарбником.
Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ.
"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?" - зазначив він.
Рейнсалу наголосив, що "Естонія стоїть і буде стояти з Україною".