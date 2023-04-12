Тисячі росіян, які "понаїхали" до Криму, кидають майно та їдуть, - представниця президента Ташева

Російське населення, яке приїхало до Криму після окупації півострова, починає масово виїжджати на територію РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявила представниця президента у Криму Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, тривога окупантів у Криму передається місцевому населенню.

"Зокрема населенню, яке приїхало, "понаїхало" на територію Криму. Відповідно, це російське населення починає виїжджати. Ми бачимо просто просідання ринку нерухомості, тому що видно, що попиту на його купівлю немає, а лише на продаж. Люди кидають своє майно, щоб виїхати з території півострова", - розповіла Ташева.

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Раніше Ташева говорила, що на територію окупованого Криму в'їхало від 500 000 до 800 000 росіян.

Точну цифру громадян Росії, які вже покинули півострів, поки що назвати неможливо, але йдеться про тисячі, сказала представниця президента.

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"Статистики щодо виїзду людей немає, тому що ми не маємо до неї доступу. Ми розуміємо, що це тисячі людей, які виїжджають з території Криму. І це видно навіть по чергах на Керченський міст, наприклад. Це видно знов-таки по ринку нерухомості. Ми стежимо за комунікаціями у різних соціальних мережах... Тому точну кількість ми не скажемо, але це досить велика кількість людей, які виїжджають. Це не сотні тисяч поки що, на жаль. Але це тисячі людей", - сказала Ташева.