Понад пів мільйона цивільних досі залишаються на Донеччині й не хочуть їхати, - Нацполіція

З Донецької області станом на 12 квітня вдалося евакуювати 61 066 людей, з них - 7 459 дітей та 2 721 особу з інвалідністю. Однак досі на Донеччині залишаються 505 518 жителів. Вони кажуть, що звикли до війни та не хочуть нікуди їхати.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла очільниця відділу комунікації поліції Донеччини та пресофіцерка евакуаційної бригади "Білі янголи" Олександра Гаврилко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, більшість місцевих "звикли" до воєнних дій і не хочуть нікуди виїжджати. А ті, хто погоджується на евакуацію, вимагають переїзду лише в межах області.

"У кожної сім’ї - індивідуально. У кожного своє життя, своя історія, доля своя, і вони по-різному говорять. Але більшість звикли до війни і вони не хочуть нікуди їхати. Багато розуміють, що у них будуть добрі умови, але не хочуть. Ми іноді евакуюємо з гарячих точок по території Донеччини, бо люди категорично відмовляються за територію області виїжджати. Ми навіть такі моменти розглядаємо тільки, аби врятувати людей", - розповідає Олександра Гаврилко.

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Вона каже, що часто правоохоронцям доводиться розшукувати цілі сім’ї, що ховаються через небажання виїжджати за межі населених пунктів. У пошуках поліцейським допомагають місцеві мешканці. На дітей чинять вплив батьки, які не хочуть виїжджати, пояснює представниця поліції.

"Діти прислухаються до батьків, до того, що вони говорять. Те, що батьки їм говорять, вони сприймають, як дійсність. Якщо мама каже, що у нас безпечно, то дитина так і відчуває, що "безпечно"", - зазначає Олександра Гаврилко.

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Вона додала, що в Авдіївці і далі продовжують залишатися двоє дітей, правоохоронцям відома їхня адреса, але вони переміщаються і їх не вдається розшукати та евакуювати.