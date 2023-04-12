Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність
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Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їхню достовірність", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.