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Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність

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Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність
Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їхню достовірність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

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Топ коментарі

  • Мрачный скептик
    В распятом на трусиках мальчике быстро украинский след нашли, как и на взрывах потоков, сбитом малайзийском боинге. А тут ершику надо достоверность проверять. Московиты это не люди.
  • Андрей Емельянов 5c51d2f6
    Підор піськов
  • Андрій Саган
    прийде і твій час, і там перевіряти на достовірність не треба буде нічого
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