Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їхню достовірність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

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